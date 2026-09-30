Koblenz gegen Gewalt an Frauen
Nicht wegschauen, wenn es in der Wohnung oben knallt
Postkarten mit der Überschrift „Kein Raum für Gewalt“ werden in die Briefkästen der Vonovia-Wohnungen in Koblenz gesteckt.
Postkarten mit der Überschrift „Kein Raum für Gewalt“ werden in die Briefkästen der Vonovia-Wohnungen in Koblenz gesteckt.
Doris Schneider

„Kein Raum für Gewalt“: Dies steht auf Postkarten, die in Briefkästen von großen Wohnhäusern in Koblenz stecken. Nachbarn zu sensibilisieren, ist eines der Ziele einer Kooperation von Vonovia und dem Koblenzer Sozialdienst katholischer Frauen.

Lesezeit 4 Minuten
Immer wieder hört man in der Nachbarwohnung wütendes Schreien, Türenknallen, Weinen. Die Nachbarin von oben hat wieder eine Verletzung im Gesicht und sagt, sie sei gegen eine Laterne gestoßen. Schon lange hat man den Verdacht, sie würde von ihrem Mann bedroht und geschlagen.
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