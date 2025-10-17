Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz Nicht, dass Radfahrer das Moselufer bald meiden 17.10.2025, 09:00 Uhr

i RZ-Reporter Matthias Kolk Jens Weber. MRV

Die Stadtverwaltung muss sich nicht jede Meinung zu den baulichen Eingriffen am Peter-Altmeier-Ufer zu Herzen nehmen. Aber die, in denen es um die Sicherheit der Radfahrer geht, schon. Sonst droht sie, ihre Ziele zu verfehlen.

Die Frage bei der Kritik am Peter-Altmeier-Ufer ist: Regen sich die Leute auf, weil es jetzt einfach nur anders ist und sie nicht mehr so schnell durchkommen? Oder ist die Verkehrsführung tatsächlich in mancher Hinsicht schlechter/gefährlicher/chaotischer als vorher?







