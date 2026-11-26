Neue Shops in Einkaufsgalerie New Yorker und Only im Koblenzer Forum vergrößern sich Katrin Steinert 26.11.2026, 17:00 Uhr

i New Yorker im Erdgeschoss wird 2027 im Koblenzer Forum auf die Flächen umziehen, die für Sinn vorgesehen waren, und sich damit auf 2800 Quadratmeter vergrößern. Katrin Steinert

Die Einkaufsgalerie am Koblenzer Zentralplatz hatte lange mit Leerständen zu kämpfen. 2027 kommt Bewegung ins Forum: Nicht nur eröffnet das Kingogi auf der Vapianofläche, sondern große Ketten vergrößern sich und neue Läden eröffnen. Das ist geplant.

Nachdem bekannt wurde, dass die Leerstandsfläche von Vapiano im Forum wiederbelebt wird, gibt es weitere Neuigkeiten aus der Einkaufsgalerie am Koblenzer Zentralplatz. Centermanagerin Cindy Häßlein berichtet auf redaktionelle Anfrage, dass sich im kommenden Jahr einiges im Forum tut.







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