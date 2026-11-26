Die Einkaufsgalerie am Koblenzer Zentralplatz hatte lange mit Leerständen zu kämpfen. 2027 kommt Bewegung ins Forum: Nicht nur eröffnet das Kingogi auf der Vapianofläche, sondern große Ketten vergrößern sich und neue Läden eröffnen. Das ist geplant.
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Nachdem bekannt wurde, dass die Leerstandsfläche von Vapiano im Forum wiederbelebt wird, gibt es weitere Neuigkeiten aus der Einkaufsgalerie am Koblenzer Zentralplatz. Centermanagerin Cindy Häßlein berichtet auf redaktionelle Anfrage, dass sich im kommenden Jahr einiges im Forum tut.