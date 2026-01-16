Geschäft in Mülheim-Kärlich New Yorker sucht Personal für Filiale im Gewerbepark Eva Hornauer 16.01.2026, 13:58 Uhr

i Die Filiale der aus Braunschweig stammenden Modekette soll im Frühjahr im Gewerbepark eröffnen. Kim Fauss

Die aus Braunschweig stammende Modekette New Yorker sucht Personal für ihre Filiale in Mülheim-Kärlich. Ein konkretes Datum für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Das wissen wir bis jetzt.

Im Frühjahr 2026 soll im Gewerbepark ein neues Modegeschäft eröffnen: New Yorker hatte bereits vergangenes Jahr angekündigt, auch auf der Mülheim-Kärlicher Shoppingmeile eine Filiale zu eröffnen. Ein konkretes Eröffnungsdatum ist noch nicht bekannt – lediglich vom Frühjahr 2026 sprach das Unternehmen gegenüber unserer Redaktion im vergangenen Jahr.







