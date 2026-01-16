Geschäft in Mülheim-Kärlich
New Yorker sucht Personal für Filiale im Gewerbepark
Die Filiale der aus Braunschweig stammenden Modekette soll im Frühjahr im Gewerbepark eröffnen.
Kim Fauss

Die aus Braunschweig stammende Modekette New Yorker sucht Personal für ihre Filiale in Mülheim-Kärlich. Ein konkretes Datum für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Das wissen wir bis jetzt. 

Im Frühjahr 2026 soll im Gewerbepark ein neues Modegeschäft eröffnen: New Yorker hatte bereits vergangenes Jahr angekündigt, auch auf der Mülheim-Kärlicher Shoppingmeile eine Filiale zu eröffnen. Ein konkretes Eröffnungsdatum ist noch nicht bekannt – lediglich vom Frühjahr 2026 sprach das Unternehmen gegenüber unserer Redaktion im vergangenen Jahr.

