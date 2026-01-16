Die aus Braunschweig stammende Modekette New Yorker sucht Personal für ihre Filiale in Mülheim-Kärlich. Ein konkretes Datum für die Eröffnung ist noch nicht bekannt. Das wissen wir bis jetzt.
Lesezeit 1 Minute
Im Frühjahr 2026 soll im Gewerbepark ein neues Modegeschäft eröffnen: New Yorker hatte bereits vergangenes Jahr angekündigt, auch auf der Mülheim-Kärlicher Shoppingmeile eine Filiale zu eröffnen. Ein konkretes Eröffnungsdatum ist noch nicht bekannt – lediglich vom Frühjahr 2026 sprach das Unternehmen gegenüber unserer Redaktion im vergangenen Jahr.