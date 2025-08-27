Ein weiterer Neuzugang im Gewerbepark Mülheim-Kärlich wurde unserer Zeitung bestätigt: Das Bekleidungsgeschäft New Yorker wird eine Filiale eröffnen. Das ist bisher bekannt.

Ein weiterer Neuzugang im Gewerbepark Mülheim-Kärlich wurde unserer Zeitung bestätigt: Die Modekette New Yorker wird eine Filiale an der Industriestraße eröffnen. Laut einer Sprecherin des Unternehmens wird mit einer Eröffnung der New-Yorker-Filiale im Gewerbepark bereits für das Frühjahr 2026 geplant.

Laut Informationen unserer Zeitung soll das neue Bekleidungsgeschäft zwischen dem Outdoor-Geschäft von Intersport Krumholz und dem ehemaligen Geschäft Schuhmarke einziehen. Neben der neuen New-Yorker-Filiale wurden in diesem Jahr auch ein Kaufland, der anstelle des ehemaligen Real-Marktes entsteht, Primark und Starbucks als Neuzugänge im Gewerbepark bestätigt. Kaufland soll – wenn alles nach Plan laufe – noch in diesem Jahr eröffnen, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber unserer Zeitung bestätigte. Primark und Starbucks wollen 2026, also im selben Jahr wie New Yorker, eröffnen.