Die Löhrstraße als Haupteinkaufsstraße von Koblenz wurde neulich scharf kritisiert: Das Unternehmen Galeria mahnte das Umfeld an, in dem das Kaufhaus liegt. Auch den Stadtrat beschäftigt die Zukunft der Innenstadt. Neun Experten werden dazu gehört.
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Die Worte, die die Geschäftsführung von Galeria jüngst äußerte, hatten es in sich: Die Attraktivität der Koblenzer Löhrstraße (Haupteinkaufsmeile wohlgemerkt) habe in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen – mit Folgen für die Besucherfrequenz und für die Wahrnehmung des Galeria-Standortes.