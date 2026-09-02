Entwicklung ist Stadtratthema Neun Experten geben Impulse für Koblenzer Innenstadt Katrin Steinert 02.09.2026, 08:00 Uhr

i Die Koblenzer Löhrstraße: ein bunter Mix aus Filialen, inhabergeführtem Einzelhandel, Gastro-Angeboten, Dienstleistungen und Unterhaltung. Doch auch immer mehr Billigläden und Leerstände zählen zum Bild, das die Innenstadt prägt. Katrin Steinert

Die Löhrstraße als Haupteinkaufsstraße von Koblenz wurde neulich scharf kritisiert: Das Unternehmen Galeria mahnte das Umfeld an, in dem das Kaufhaus liegt. Auch den Stadtrat beschäftigt die Zukunft der Innenstadt. Neun Experten werden dazu gehört.

Die Worte, die die Geschäftsführung von Galeria jüngst äußerte, hatten es in sich: Die Attraktivität der Koblenzer Löhrstraße (Haupteinkaufsmeile wohlgemerkt) habe in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen – mit Folgen für die Besucherfrequenz und für die Wahrnehmung des Galeria-Standortes.







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