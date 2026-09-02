Entwicklung ist Stadtratthema
Neun Experten geben Impulse für Koblenzer Innenstadt
Die Koblenzer Löhrstraße: ein bunter Mix aus Filialen, inhabergeführtem Einzelhandel, Gastro-Angeboten, Dienstleistungen und Unt
Die Koblenzer Löhrstraße: ein bunter Mix aus Filialen, inhabergeführtem Einzelhandel, Gastro-Angeboten, Dienstleistungen und Unterhaltung. Doch auch immer mehr Billigläden und Leerstände zählen zum Bild, das die Innenstadt prägt.
Katrin Steinert

Die Löhrstraße als Haupteinkaufsstraße von Koblenz wurde neulich scharf kritisiert: Das Unternehmen Galeria mahnte das Umfeld an, in dem das Kaufhaus liegt. Auch den Stadtrat beschäftigt die Zukunft der Innenstadt. Neun Experten werden dazu gehört.

Lesezeit 2 Minuten
Die Worte, die die Geschäftsführung von Galeria jüngst äußerte, hatten es in sich: Die Attraktivität der Koblenzer Löhrstraße (Haupteinkaufsmeile wohlgemerkt) habe in den vergangenen Jahren spürbar nachgelassen – mit Folgen für die Besucherfrequenz und für die Wahrnehmung des Galeria-Standortes.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren