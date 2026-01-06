Neujahrsbabys in Koblenz: Manche haben es echt eilig

An einem 1. Januar Geburtstag zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Auch in diesem Jahr ist im Kemperhof in Koblenz wieder ein Neujahrsbaby geboren worden: der kleine Mateo. In den meisten Jahren gibt es an Neujahr eine Geburt, zeigt die Statistik.
Das Neujahrsbaby 2026 im Koblenzer Kemperhof heißt Mateo und ist um 11.14 Uhr am 1. Januar auf die Welt gekommen. Damit ist er – wenn man in die Unterlagen der Klinik schaut – ein recht spätes Neujahrsbaby. Denn in den vergangenen Jahren wurden einige viel früher am Tag geboren.