Kemperhof nennt Daten Neujahrsbabys in Koblenz: Manche haben es echt eilig Doris Schneider 06.01.2026, 15:00 Uhr

i Fast in jedem Jahr gibt es im Koblenzer Kemperhof ein Neujahrsbaby. Waltraud Grubitzsch. picture alliance/dpa

An einem 1. Januar Geburtstag zu haben, ist etwas ganz Besonderes. Auch in diesem Jahr ist im Kemperhof in Koblenz wieder ein Neujahrsbaby geboren worden: der kleine Mateo. In den meisten Jahren gibt es an Neujahr eine Geburt, zeigt die Statistik.

Das Neujahrsbaby 2026 im Koblenzer Kemperhof heißt Mateo und ist um 11.14 Uhr am 1. Januar auf die Welt gekommen. Damit ist er – wenn man in die Unterlagen der Klinik schaut – ein recht spätes Neujahrsbaby. Denn in den vergangenen Jahren wurden einige viel früher am Tag geboren.







