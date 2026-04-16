Bauprojekte in Koblenz
Neues Wohnhaus in Lützel soll Anfang 2028 fertig sein 
Rimubal aus Andernach errichtet zentral in Koblenz-Lützel ein Gebäude mit 30 Wohneinheiten. Auf der Firmenseite im Internet gibt
Rimubal aus Andernach errichtet zentral in Koblenz-Lützel ein Gebäude mit 30 Wohneinheiten. Auf der Firmenseite im Internet gibt es Visualisierungen, die zeigen, wie das Haus aussehen soll.
Katrin Steinert

30 weitere Wohnungen in Koblenz entstehen im citynahen Stadtteil Lützel: Die Rimubal aus Andernach baut dort an der Ecke der Gartenstraße mit dem Stich der Andernacher Straße ein modernes Wohnhaus. Was der Chef zu Kosten, Größe und Zielgruppe sagt.

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Das auffällige Wohnhaus, das in Koblenz-Lützel gebaut werden soll, wird 30 Eigentumswohnungen enthalten. Bereits 35 Prozent davon sind verkauft, erklärt Geschäftsführer Mario Baldinu im Gespräch mit unserer Redaktion. Und er sagt: „Da wir einige Wohnungen im Privatbestand halten, ist der Anteil der Wohnungen, die verkauft werden sollen, bereits vorerst erfüllt.

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