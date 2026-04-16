30 weitere Wohnungen in Koblenz entstehen im citynahen Stadtteil Lützel: Die Rimubal aus Andernach baut dort an der Ecke der Gartenstraße mit dem Stich der Andernacher Straße ein modernes Wohnhaus. Was der Chef zu Kosten, Größe und Zielgruppe sagt.
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Das auffällige Wohnhaus, das in Koblenz-Lützel gebaut werden soll, wird 30 Eigentumswohnungen enthalten. Bereits 35 Prozent davon sind verkauft, erklärt Geschäftsführer Mario Baldinu im Gespräch mit unserer Redaktion. Und er sagt: „Da wir einige Wohnungen im Privatbestand halten, ist der Anteil der Wohnungen, die verkauft werden sollen, bereits vorerst erfüllt.