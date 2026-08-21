Geht Sanierung dem Ende zu? Neues rotes S am Koblenzer Sparkassenhochhaus zu sehen Katrin Steinert 21.08.2026, 10:04 Uhr

i Das rote Sparkassenzeichen hängt am renovierten Hochhaus in der Koblenzer Innnenstadt. Mirco Klein

Am Sparkassenhochhaus in der Koblenzer Innenstadt hängt wieder ein großes rotes S – und das löst Fragen aus: Kommt auch die große Uhr zurück, die sich viele Jahre auf dem Dach drehte? Worauf deutet das Anbringen des S hin? Auf das Ende der Arbeiten?

Am Koblenzer Sparkassenhochhaus, das seit Jahren kernsaniert wird, hängt wieder ein leuchtend rotes „S“ – gut und weithin sichtbar für alle, die über die Europabrücke in die Stadt kommen. Der Buchstabe hängt dort schon seit Juni, ist auf Nachfrage zu erfahren.







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