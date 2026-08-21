Geht Sanierung dem Ende zu?
Neues rotes S am Koblenzer Sparkassenhochhaus zu sehen
Das rote Sparkassenzeichen hängt am renovierten Hochhaus in der Koblenzer Innnenstadt.
Das rote Sparkassenzeichen hängt am renovierten Hochhaus in der Koblenzer Innnenstadt.
Mirco Klein

Am Sparkassenhochhaus in der Koblenzer Innenstadt hängt wieder ein großes rotes S – und das löst Fragen aus: Kommt auch die große Uhr zurück, die sich viele Jahre auf dem Dach drehte? Worauf deutet das Anbringen des S hin? Auf das Ende der Arbeiten?

Lesezeit 1 Minute
Am Koblenzer Sparkassenhochhaus, das seit Jahren kernsaniert wird, hängt wieder ein leuchtend rotes „S“ – gut und weithin sichtbar für alle, die über die Europabrücke in die Stadt kommen. Der Buchstabe hängt dort schon seit Juni, ist auf Nachfrage zu erfahren.
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