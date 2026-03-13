Kobern-Gondorf hat ein neues Restaurant – und zwar im Hotel Weinhaus Haupt. Der Koch verrät, was es hier zu essen gibt.
Lesezeit 1 Minute
Nach leichter Verzögerung können Gäste ab sofort im neuen Restaurant Reblaus im Hotel Weinhaus Haupt in Kobern-Gondorf essen. Deutsch-französische Küche mit mediterranem Einschlag soll es hier geben, wie der Koch am Telefon verrät. Hotelinhaber Heinrich Haupt erklärte bei einem vorherigen Rundgang durch das Gebäude: „Der neue Pächter hat kroatische Wurzeln, das wird da eine Rolle spielen.