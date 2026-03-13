Im Hotel Weinhaus Haupt
Neues Restaurant Reblaus öffnet in Kobern-Gondorf
Das Weinhaus Heinrich Haupt in Kobern öffnet jetzt sein Restaurant.
Ingo Beller

Kobern-Gondorf hat ein neues Restaurant – und zwar im Hotel Weinhaus Haupt. Der Koch verrät, was es hier zu essen gibt.

Nach leichter Verzögerung können Gäste ab sofort im neuen Restaurant Reblaus im Hotel Weinhaus Haupt in Kobern-Gondorf essen. Deutsch-französische Küche mit mediterranem Einschlag soll es hier geben, wie der Koch am Telefon verrät. Hotelinhaber Heinrich Haupt erklärte bei einem vorherigen Rundgang durch das Gebäude: „Der neue Pächter hat kroatische Wurzeln, das wird da eine Rolle spielen.

