Tapas sind im Bocí an der Liebfrauenkirche in Koblenz nicht nur die Attraktion auf der Menükarte, sondern auch ein Stück spanisches Lebensgefühl. Was das neue Restaurant zu bieten hat – und was sich die Inhaber dabei gedacht haben.

Wer einen Abend im Bocí verbringt, soll nicht denken, dass er gerade in einem Restaurant an der Liebfrauenkirche in Koblenz sitzt. Hier sollen sich Gäste eher fühlen, als würde man in einer engen Gasse in einer spanischen Stadt verweilen und Häppchen aus der landesüblichen Küche genießen. Das zumindest ist die Idee hinter dem Konzept. Was Gäste von dem neuen Gastroangebot in der Altstadt erwarten können, erzählen zwei der kreativen Köpfe hinter Bocí.

Bocí – da c spricht man wie ein s aus – bedeutet aus dem Katalanischen übersetzt so viel wie „kleiner Bissen“. Zur Speisekarte passt das ziemlich gut. Denn in dem neuen Restaurant gibt es vor allem Tapas, kleine kulinarische Häppchen, für die die spanische Küche so bekannt ist. Marco Orth, der zusammen mit Sascha Hachenthal und zwei weiteren Freunden aus Koblenz das Bocí eröffnet hat, sagt: „Die Idee hinter Tapas ist sehr kommunikativ, man stellt die Häppchen in die Mitte und isst zusammen.“ Ein Menü zum Teilen sei da ein wichtiger Baustein des Konzepts.

i Ein runder Tisch in der Mitte steht symbolisch für das Miteinander beim Essen, das im Bocí eine besondere Bedeutung einnimmt. Alexej Zepik

Aber wird man von Häppchen überhaupt satt? Das haben die Gäste im Bocí selbst in der Hand. Die Häppchen können sie nach Belieben und Hunger zusammenstellen. Sie reichen von grünen Oliven aus Spanien (4,90 Euro) über frischen Melonensalat (9,80) bis hin zu gebackenen Fischkroketten mit schwarzer Aioli (7,80). Ein Highlight des Menüs ist das „Filete de vaca vieja“, ein gegrilltes Steak einer alten Kuh aus Nordwestspanien, das für seinen intensiven Geschmack bekannt ist.

i Sascha Hachenthal (links) und Marco Orth haben das Konzept des neuen Restaurants zusammen mit zwei weiteren Freunden entwickelt und umgesetzt. Alexej Zepik

Die Bocí-Initiatoren haben die Tapas nach ihren eigenen Vorstellungen zusammengestellt. Inspiration holten sie sich bei Reisen durch Spanien. Das Essen wird sehr reduziert serviert, ohne große Verzierung, „puristisch“, sagt Sascha Hachenthal. Orth fügt an: „Wir haben ganz bewusst keinerlei Dekoration auf dem Teller, weil wir mit hochwertigen Rohstoffen arbeiten. Wir wollen, dass das Produkt für sich spricht.“ Manche Gäste müssen sich an diese reduzierte Form der Präsentation wohl erst noch gewöhnen, wie vereinzelte Rezensionen im Internet anklingen lassen.

i Der Bocí-Leitsatz steht ganz oben: „Zum Stillen der Sehnsucht und der Leidenschaft für Spanien haben wir ein Menü mit Speisen zum Teilen, Weinen zum Genießen und Momenten zum Erinnern zusammengestellt.“ Alexej Zepik

Was gut lieferbar ist, bezieht das Bocí direkt aus Spanien, zum Beispiel Oliven, Schinken oder die vielen Weine. So viel wie möglich soll authentisch spanisch sein. „Wir wollen unsere Gäste auf eine Reise abholen. Im Bocí wollen wir Fernweh stillen“, sagt Marco Orth, der in der Altstadt auch das Alt Coblenz und das Novecento betreibt.

Dafür stehe letztlich auch der Leitsatz, mit dem die Menükarte überschrieben ist: „Zum Stillen der Sehnsucht und der Leidenschaft für Spanien haben wir ein Menü mit Speisen zum Teilen, Weinen zum Genießen und Momenten zum Erinnern zusammengestellt.“

Doch wer sich wie in Spanien fühlen soll, braucht auch das richtige Ambiente dafür. Im Innenbereich des Restaurants dominieren braune Naturtöne. Geschwungene Bögen an den Wänden stechen optisch hervor. Der mittlere, verwinkelte Bereich des Restaurants wirkt fast so, als ginge man durch eine enge Straße in einer mediterranen Stadt. Zuvor war in den Räumlichkeiten mit dem Guarida auch schon eine spanische Tapas-Bar angesiedelt.

i Der mittlere Bereich des Restaurants ist schmal und verwinkelt und ähnelt einer engen Straßengasse. Alexej Zepik

Die gesamte Ästhetik, von der Wandfarbe bis zum Geschirr, konzipierten Hachenthal und Co. selbst. „Wir sind da sehr penibel und detailorientiert“, sagt Hachenthal und gibt ein Beispiel: Über den Köpfen der Gäste flattern große Ventilatoren aus Holz. „Die sollen einfach das Urlaubsfeeling reinbringen, die hat man ja auch oft in Spanien.“

Gerade an den lauen Sommerabenden seit der Eröffnung war die Außenterrasse des Bocí voll mit Menschen. Von den Gästen erhoffen sich Hachenthal und Orth gerade in der Anfangszeit viel konstruktives Feedback, bestenfalls direkt vor Ort. „Für uns ist wichtig, dass wir von den Gästen lernen“, sagt Hachenthal. So habe man etwa durch Rückmeldungen das Ticketsystem in der Küche anpassen können, um Wartezeiten zu reduzieren. Wer wartet schon gern aufs Essen, wenn man einen Spanienausflug in der eigenen Stadt genießen soll.

Öffnungszeiten

Das Bocí (Anschrift: An der Liebfrauenkiche 19) hat geöffnet dienstags bis donnerstags von 17 bis 23 Uhr, freitags von 17 bis 1 Uhr, samstags von 12 bis 1 Uhr und sonntags von 12 bis 23 Uhr. Montag ist Ruhetag.