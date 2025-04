Das Vereinsgelände der Lehmer Razejunge in der Lehmer Würzlay ist um eine Attraktion reicher. Mitglieder des rührigen Heimatvereins hatten in den vergangenen Wochen und Monaten in Eigenregie ein Stück ihres Weinberges umgestaltet, um es in einen außerschulischen Lernort zu verwandeln. Mitten im Weinberg gelegen, direkt am Moselradweg, gibt es in Zukunft viel zu entdecken für die Kinder der umliegenden Schulen und Kindergärten. „Bei der Errichtung des Lernortes wurde auch die Aufmerksamkeit auf besondere Kleinbiotope gelegt, mit Pflanzen und Tieren, die sonst nicht so im Mittelpunkt stehen, wie unter anderem Farne und Moose, in und auf Trockenmauern und Felspartien. Die kleinen Bewohner von Moosen, wie Käfer, Asseln und Würmer, rücken dabei auch mal in den Vordergrund“, erklärt Dieter Möhring, 2. Vorsitzender der Lehmer Razejunge.

i Der bekannte Autor und Razejung Stefan Gemmel begeisterte die anwesenden Grundschul- und Kindergartenkinder mit einer Geschichte, die er eigens für den Lernort im Razejungen-Wingert verfasst hat. Martin Ingenhoven

Entstanden ist ein Lernort, der an zwei Seiten von Trockenmauern und Felspartien geschützt ist. Diese bieten zugleich attraktive Lebensräume für Kleinlebewesen wie Käfer, Asseln und natürlich Eidechsen. Neben Beeten für typische Weinbergblumen wurden auch Biotope wie ein Sandarium angelegt, das in Zukunft als Wohnraum für Erdhummeln dienen soll. Auf zwei Ebenen haben die Razejunge Sitzmöbel und Arbeitstische aus Baumstümpfen und Hölzern heimischer Baumarten sowie Reste von Baumfällarbeiten ressourcenschonend hergestellt. Ein mobiles Sonnensegel bietet Schutz und spendet Schatten für die jungen Forscher und Entdecker.

i Pascal Badziong und Kathrin Laymann freuten sich, den neuen außerschulischen Lernort mitten in den Weinbergen offiziell eröffnen zu dürfen. Martin Ingenhoven

Am Dienstag, 8. April, konnte der neue Lernort schließlich eröffnet werden. Hierzu hatten sich die Razejunge etwas Besonderes ausgedacht. Schon am frühen Morgen waren Kinder der umliegenden Grundschulen und Kindergärten zur Lehmer Würzlay gekommen, wo sie nicht nur von den Razejunge und Vertretern aus Politik und Verwaltung erwartet wurden, sondern wo sie von einem waschechten Kinderbuchautor begrüßt wurden. Stefan Gemmel, der lange in Lehmen gelebt hat und selber Mitglied der Razejunge ist, hatte eigens für die Eröffnung des neuen Lernortes eine Kurzgeschichte verfasst, die er in gewohnt mitreißender Weise und unter großer Beteiligung der anwesenden Kinder vortrug.

Diese dankten es dem Autor mit großem Applaus, der im Anschluss bereitwillig Autogramme schrieb und gedruckte Exemplare seines Werkes an die Kinder verteilte. Die Grundschüler legten gleich bei der Eröffnung auch selbst Hand an. Mit Unterstützung der Razejunge bepflanzten sie einige Beete mit typischen Weinbergpflanzen, die in Zukunft Schmetterlinge und Bienen anlocken sollten.

i Die Kinder nahmen den Lernort sofort begeistert an und pflanzten zahlreiche Weinbergblumen, die in Zukunft als Futterpflanzen für Schmetterlinge und Bienen dienen sollen. Martin Ingenhoven

Zuvor hatten Pascal Badziong, 1.Beigeordneter des Landkreises Mayen-Koblenz und Kathrin Laymann, Bürgermeisterin der VG Rhein-Mosel den Lernort offiziell eröffnet. „Mögen viele Menschen diesen Ort besuchen“, wünschte Badziong. Die Chancen hierfür stehen gut, liegt der neue Lernort doch direkt am Moselradweg und ist jederzeit frei zugänglich.