Winningen bekommt ein neues Rathaus – und schafft damit auch neuen Wohnraum für den Ort. Damit finden bald Verwaltung und Wohneinheiten Platz in dem Neubau. Warum das historische Rathaus nicht mehr weiter genutzt werden kann.
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Der Spatenstich ist erfolgt, jetzt gehen die Bauarbeiten so richtig los: In Winningen entsteht in der August-Horch-Straße ein neues Rathaus, unmittelbar neben dem bisherigen Rathausgebäude. Doch nicht nur das – der Neubau schafft mit seinen Obergeschossen auch neuen Wohnraum.