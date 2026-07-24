Spatenstich im Ortskern
Neues Rathaus und Wohnraum entstehen in Winningen
Das neue Rathaus entsteht in unmittelbarer Nähe zum historischen Gebäude im Ortskern, wo bislang die Verwaltung untergebracht is
Das neue Rathaus entsteht in unmittelbarer Nähe zum historischen Gebäude im Ortskern, wo bislang die Verwaltung untergebracht ist. Beim Spatenstich freuten sich Felix Poll (Geschäftsführer Planbau 8 GmbH), Norbert Schuster (Geschäftsführer Planungsbüro Schuster), Achim Reick (Ortsbürgermeister) und Gerd Knebel (1. Beigeordneter), dass das Projekt nun startet.
Gaby Schuster

Winningen bekommt ein neues Rathaus – und schafft damit auch neuen Wohnraum für den Ort. Damit finden bald Verwaltung und Wohneinheiten Platz in dem Neubau. Warum das historische Rathaus nicht mehr weiter genutzt werden kann. 

Lesezeit 2 Minuten
Der Spatenstich ist erfolgt, jetzt gehen die Bauarbeiten so richtig los: In Winningen entsteht in der August-Horch-Straße ein neues Rathaus, unmittelbar neben dem bisherigen Rathausgebäude. Doch nicht nur das – der Neubau schafft mit seinen Obergeschossen auch neuen Wohnraum.
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