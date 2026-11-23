Das bisherige Gebäude ist viel zu klein, Lüftungs- und Trinkwasseranlagen müssten ausgetauscht werden und im Sommer fiel sogar Putz von der Decke. Eine Sanierung wäre zu viel zu teuer
Lesezeit 2 Minuten
Die öffentliche Unterrichtung vom geplanten Neubau des Ordnungsamts war einer der Tagespunkte auf der von Bürgermeisterin Dagmar Kranz geleiteten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung der Stadt Koblenz. Demnach soll das Gebäude auf dem Mitarbeiterparkplatz des alten Ordnungsamts in der Ludwig-Erhard-Straße entstehen.