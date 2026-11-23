Sanieren wäre unwirtschaftlich Neues Ordnungsamt für Koblenz kostet 35 Millionen Euro Alexander Thieme-Garmann 23.11.2026, 08:00 Uhr

i Der Mitarbeiterparkplatz des Ordnungsamts in der Ludwig-Erhard-Straße 2 muss für den Neubau weichen. Alexander Thieme-Garmann

Das bisherige Gebäude ist viel zu klein, Lüftungs- und Trinkwasseranlagen müssten ausgetauscht werden und im Sommer fiel sogar Putz von der Decke. Eine Sanierung wäre zu viel zu teuer

Die öffentliche Unterrichtung vom geplanten Neubau des Ordnungsamts war einer der Tagespunkte auf der von Bürgermeisterin Dagmar Kranz geleiteten Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Ordnung der Stadt Koblenz. Demnach soll das Gebäude auf dem Mitarbeiterparkplatz des alten Ordnungsamts in der Ludwig-Erhard-Straße entstehen.







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