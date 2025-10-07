Das Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer wurde verkehrsberuhigter gestaltet: Eine Maßnahme, die lange gefordert wurde, auch, weil es immer wieder zu Problemen zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern kam. Ist jetzt alles besser? Ein Besuch am Ort.
Lesezeit 3 Minuten
Die neuen Hindernisse und Tempo 30 am Moselufer rufen etliche Reaktionen in und um Koblenz hervor. Während einige Leser und Facebooknutzer die verkehrsberuhigenden Maßnahmen richtig und gut finden, bewerten viele sie negativ. Worte wie „abenteuerlich“, „schlecht gemacht“, „gefährlich“ und „weltfremd“ werden benutzt.