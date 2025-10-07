Nutzer bewerten Verkehrslage Neues Moselufer in Koblenz: Top oder Flop? 07.10.2025, 11:00 Uhr

i Am Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz gilt jetzt Tempo 30, weshalb auch die Fahrbahnhindernisse aufgebaut wurden. Das gefällt nicht jedem. Katrin Steinert

Das Koblenzer Peter-Altmeier-Ufer wurde verkehrsberuhigter gestaltet: Eine Maßnahme, die lange gefordert wurde, auch, weil es immer wieder zu Problemen zwischen Autofahrern, Radfahrern und Fußgängern kam. Ist jetzt alles besser? Ein Besuch am Ort.

Die neuen Hindernisse und Tempo 30 am Moselufer rufen etliche Reaktionen in und um Koblenz hervor. Während einige Leser und Facebooknutzer die verkehrsberuhigenden Maßnahmen richtig und gut finden, bewerten viele sie negativ. Worte wie „abenteuerlich“, „schlecht gemacht“, „gefährlich“ und „weltfremd“ werden benutzt.







