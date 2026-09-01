Lost Place in Vallendar
Neues Leben soll in die Schönstatt-Arena
Die parkähnliche Verbindung zwischen Pilgerkirche und Pilgerzentrale soll unverändert bleiben.
Die parkähnliche Verbindung zwischen Pilgerkirche und Pilgerzentrale soll unverändert bleiben.
Winfried Scholz

Einst eine große Pilgerarena, jetzt ein Lost Place, ein verwaister, unansehnlicher Ort: So sieht es im Amphitheater genannten Ort am Kloster Schönstatt aus. Das will der Stadtrat jetzt ändern.

Lesezeit 2 Minuten
Die als Forum angeordnete große Pilgerarena im Vallendarer Stadtteil Schönstatt – manche nennen sie wegen seiner topografischen Lage auch Amphitheater – ist im Lauf der Jahre zu einem Lost Place, also einem vergessenen Ort, geworden. Hier fanden manche große kirchliche Veranstaltungen statt, einen letzten Höhepunkt erlebte sie 2014, als die Schönstattbewegung ihr 100-jähriges Jubiläum feierte.
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