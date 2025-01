Gastronomie und Wohnen Neues Leben am Koblenzer Florinsmarkt 03.01.2025, 06:00 Uhr

i In den Bürresheimer Hof (links) in Koblenz, der auch einmal die Synagoge beherbergte, und in das alte Kaufhaus sollen Gastronomie und ein Boardinghouse einziehen. Sascha Ditscher

Im ehemaligen Mittelrhein-Museum einen Cocktail mit Blick aufs Deutsche Eck genießen, auf dem Florinsmarkt zu Abend essen und dann im Augenroller-Zimmer schlafen – all dies wird vermutlich in ein paar Jahren möglich sein.

Der Augenroller schaut auf das herab, was sich an „seinem“ Florinsmarkt tut: Hier auf dem zentralen Platz in der Altstadt, über dem die Maske des Raubritters Johann Lutter Kobern mit ständig hin und her rollenden Augen thront, sollen in nicht allzu ferner Zukunft Gäste in zwei verschiedenen Gastronomiebereichen sitzen können, hier sollen Menschen in 64 Wohneinheiten in einem Boardinghouse vorübergehend leben.

