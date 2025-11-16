Sessionsauftakt der Bemoosten Neues Kinderprinzenpaar herrscht nun in Vallendar Winfried Scholz 16.11.2025, 12:43 Uhr

i Prinzessin Emma (Hoffman) und Prinz Tobias (Rohde von den Fidelen Frauen sind die neuen Tollitätenherrscher in Vallendar. Winfried Scholz

Zum Sessionsauftakt der Bemoosten wurde auch das neue Kinderprinzenpaar von Vallendar vorgestellt. Prinzessin Emma und Prinz Tobias übernehmen nun die Herrschaft über das närrische Volk.

Prinzessin Emma (Hoffmann) und Prinz Tobias (Rohde) herrschen ab sofort als Kinderprinzenpaar über das närrische Volk in Vallendar. Sie gehören zu den Fidelen Frauen 1952. Proklamiert wurden sie beim Sessionsauftakt der Großen Karnevalsgesellschaft Die Bemoosten 1842 auf dem proppenvollen Gilles-Schiff Namedy.







