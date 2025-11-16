Neues Kinderprinzenpaar herrscht nun in Vallendar

Zum Sessionsauftakt der Bemoosten wurde auch das neue Kinderprinzenpaar von Vallendar vorgestellt. Prinzessin Emma und Prinz Tobias übernehmen nun die Herrschaft über das närrische Volk.
Lesezeit 1 Minute
Prinzessin Emma (Hoffmann) und Prinz Tobias (Rohde) herrschen ab sofort als Kinderprinzenpaar über das närrische Volk in Vallendar. Sie gehören zu den Fidelen Frauen 1952. Proklamiert wurden sie beim Sessionsauftakt der Großen Karnevalsgesellschaft Die Bemoosten 1842 auf dem proppenvollen Gilles-Schiff Namedy.