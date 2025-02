Karneval in Weißenthurm Neues Kinderprinzenpaar bekannt gegeben 21.02.2025, 10:58 Uhr

i Auch junge Karnevalisten, darunter das Weißenthurmer Kinderprinzenpaar, hatten wichtige Auftritte. Angelina Nördershäuser

Die Große Karnevals- und Kirmesgesellschaft Weißenthurm hat gezeigt, was sie alles kann – während ihrer Sitzungen gab es auch überraschende und neue Programmpunkte.

Nicht nur farbenfrohe Schirme und Ballons, sondern auch ein buntes Programm: So füllte am vergangenen Sitzungswochenende die Große Karnevals- und Kirmesgesellschaft die Weißenthurmer Stadthalle. Eine aufregende und stimmungsvolle Kappensitzung am vergangenen Samstagabend – und zudem auch eine Familiensitzung mit Proklamation des Kinderprinzenpaares am Sonntagnachmittag – bot die Ka & Ki dem Publikum.

