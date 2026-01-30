Baumaßnahme in Koblenz Neues Dach für den Hauptbahnhof: 400 Züge halten am Tag Doris Schneider 30.01.2026, 07:00 Uhr

i Das große Bahnhofsgebäude ist eingerüstet: Die Sanierungsarbeiten am Dach beginnen. Doris Schneider

Die Baugerüste stehen rund um den Koblenzer Hauptbahnhof, und noch immer wachsen sie nach oben. So eingerüstet wird der Bahnhof wohl mehr als ein Jahr bleiben. Er ist ein enorm wichtiger Knotenpunkt.

Die Laufwege am Koblenzer Hauptbahnhof entlang sind schmal geworden an manchen Stellen, und das Gebäude selbst ist von hohen Gerüsten umgeben. Das Dach des Bahnhofs wird erneuert, erklärt die Bahn gegenüber unserer Zeitung: „Die Sanierungsmaßnahmen sind sorgfältig geplant und werden voraussichtlich bis zum ersten Quartal 2027 abgeschlossen sein.







