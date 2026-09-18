Mehr Wohnungen für Koblenz Neues Baugebiet in Bubenheim soll kommen Doris Schneider 18.09.2026, 06:00 Uhr

i Am Rand von Bubenheim soll ein neues Wohngebiet entstehen. Am kommenden Dienstag, 22. September, steht das Thema auf der Tagesordnung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität. Alexej Zepik

Dass in Koblenz dringend mehr Wohnungen benötigt werden, ist eine seit Jahren klare Erkenntnis. Nun stehen die Planungen für ein neues Wohngebiet im Koblenzer Stadtteil Bubenheim auf der Tagesordnung.

Mehrfamilienhäuser, Ein- und Zweifamilienhäuser sollen in absehbarer Zukunft im neuen Wohngebiet Am Bubenheimer Bach gebaut werden. Die Planung ist Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität, der am Dienstag, 22. September, ab 15 Uhr im Rathaus (zweiter Stock im Rathausgebäude 2 am Willi-Hörter-Platz) öffentlich tagt.







Artikel teilen

Artikel teilen