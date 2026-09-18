Mehr Wohnungen für Koblenz
Neues Baugebiet in Bubenheim soll kommen
Am Rand von Bubenheim soll ein neues Wohngebiet entstehen. Am kommenden Dienstag, 22. September, steht das Thema auf der Tagesor
Am Rand von Bubenheim soll ein neues Wohngebiet entstehen. Am kommenden Dienstag, 22. September, steht das Thema auf der Tagesordnung im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität.
Alexej Zepik

Dass in Koblenz dringend mehr Wohnungen benötigt werden, ist eine seit Jahren klare Erkenntnis. Nun stehen die Planungen für ein neues Wohngebiet im Koblenzer Stadtteil Bubenheim auf der Tagesordnung.

Lesezeit 1 Minute
Mehrfamilienhäuser, Ein- und Zweifamilienhäuser sollen in absehbarer Zukunft im neuen Wohngebiet Am Bubenheimer Bach gebaut werden. Die Planung ist Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität, der am Dienstag, 22. September, ab 15 Uhr im Rathaus (zweiter Stock im Rathausgebäude 2 am Willi-Hörter-Platz) öffentlich tagt.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren