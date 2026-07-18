Eröffnung in Rübenach Neuer Treffpunkt für Spiel, Bewegung und Begegnung 18.07.2026, 06:00 Uhr

i Unter anderem Calisthenics-Geräte gehören zur neu gestalteten Anlage in Rübenach. Julian Häuser/Stadt Koblenz

Eine Nestschaukel, Trampoline, ein Spielgerät mit Sandbereich, eine Calisthenics-Anlage sowie barrierefreie Sitzgelegenheiten: Das Rübenacher Neubaugebiet „In der Grünwies“ hat einen neuen Treffpunkt, der jüngst eröffnet worden ist.

Ein neuer Treffpunkt für Spiel, Bewegung und Begegnung: Im Neubaugebiet „In der Grünwies“ im Koblenzer Stadtteil Rübenach sind jüngst die neuen Spielpunkte offiziell eröffnet worden. Die naturnah gestaltete Anlage richtet sich an Kinder, Jugendliche und Familien und verbindet klassische Spielangebote mit modernen Bewegungsmöglichkeiten.







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