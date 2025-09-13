Mehr Platz, neue Elemente und richtige Expertise: In Mülheim-Kärlich entsteht eine Skateanlage, bei der die Jugendlichen mitentscheiden durften. Wie es um die Finanzierung steht und warum das Projekt so wichtig für die Jugendarbeit ist.

Der Skateplatz am Jugendhaus in Mülheim-Kärlich ist in die Jahre gekommen. Die Rampen sind klein, abgenutzt und teilweise mit Graffitis beschmiert. Doch diesem eher trostlosen Anblick soll schon bald ein Ende gesetzt werden. Bereits zum Sommer 2026 soll, wenn alles nach Plan läuft, auf dem Gelände eine komplett neue Anlage entstehen, die wohl die Herzen der Skater in der Region höherschlagen lassen dürfte.

Im Gespräch mit unserer Redaktion erklären Vertreter des Jugendhauses, der Stadt Mülheim-Kärlich und der Initiative Mülheim-Kärlich, wie der Stand der Dinge ist und warum dieses Projekt so wichtig für die Jugendarbeit ist.

Wird der Skatepark pünktlich zum Start der Sommerferien fertig?

Rund 260.000 Euro soll der neue Skatepark in Mülheim-Kärlich kosten. Die Fläche der derzeitigen Anlage direkt vor dem Jugendhaus der Stadt wird vergrößert und mit zahlreichen Elementen zum Skaten, Dirtbike– und Rollerfahren bestückt. Grindrails, Miniramps, Quarterpipe – die Rampen in jeglichen Formen und Größen sollen zeigen, dass sich sowohl Anfänger als auch Profis auf dem Gelände austoben können. Und das voraussichtlich schon pünktlich zu den Sommerferien 2026. „Das ist zumindest unser Ziel“, sagt der Bürgermeister und Vorsitzende der Initiative Mülheim-Kärlich, Gerd Harner.

Schon 2022 wurde die Idee mit einem Antrag der FWG im Stadtrat präsentiert. Seither hat sich viel getan: Kürzlich wurde die Baugenehmigung erteilt, und auch mit der Finanzierung „sieht es nicht schlecht aus“, wie Harner mitteilt. Die Erste Beigeordnete der Stadt, Martina Böth-Baulig, führt aus: Rund zwei Drittel der Gesamtsumme seien bereits von Spendengeldern, die die Initiative Mülheim-Kärlich gesammelt hat, abgedeckt. Und wer übernimmt die restliche Finanzierung? „Wir können auf die Unterstützung von einem Sponsor hoffen, der einen Großteil übernimmt“, so die Erste Beigeordnete.

i So sieht der Skateplatz vor dem Jugendhaus in Mülheim-Kärlich aktuell aus. Die einzelnen, in die Jahre gekommene Rampen sollen bald durch eine große und moderne Anlage ersetzt werden. Kim Fauss

Sollte das am Ende nicht ausreichen, habe die Stadt beschlossen, einen Zuschuss zu geben. Doch bis dahin laufen die Aktionen zum Spendensammeln weiter. Ob ein Spendenlauf der Grundschule, der Waffelverkauf beim Sommerfest des Jugendhauses oder Konzerte der Initiative Mülheim-Kärlich: Die gesamte Ortsgemeinde zieht an einem Strang, um den Kindern, Jugendlichen und Skatern ihre neue Anlage zu finanzieren. „Je mehr Spenden wir sammeln und selbst die Kosten tragen können, desto mehr ist die Anlage am Ende auch wirklich von uns“, fasst Harner zusammen.

Für den Bau der Anlage sei man aktuell noch auf der Suche nach einer Firma aus der Region, und auch die Materialien sollen möglichst aus der Umgebung kommen, erklärt Böth-Baulig. Sind diese Punkte sicher, soll die Umsetzung des Projekts schon im kommenden Frühjahr beginnen. Die Erste Beigeordnete ergänzt, dass zuvor bereits intensive Gespräche und Planungen mit dem Koblenzer Skateboardingverein DIY-Oberwerth stattgefunden haben. „Die haben auch einen Architekten, der sich mit der Materie auskennt“, sagt sie.

i Eine Visualisierung des Koblenzer Architekturwerks zeigt: So soll der neue Skate-Park in Mülheim-Kärlich aussehen. Architekturwerk

Die Anlage soll professionell geplant und gebaut werden, langlebig sein und vor allem den Anforderungen der künftigen Nutzer entsprechen. Denn bisher sei das Angebot an ausgebauten, modernen Skateplätzen in der gesamten Region eher begrenzt, weiß Sozialarbeiter Alex Schrödter, der unter anderem im Jugendhaus Mülheim-Kärlich tätig ist. „Dabei war Dirtbike-Fahren oder Skaten schon immer ein großes Thema in der Verbandsgemeinde“, berichtet er. Das zeige auch das große Interesse der Jugendlichen, die regelmäßig im Jugendhaus zugegen sind. Sie haben bei der Planung und Gestaltung mitgewirkt und stellen regelmäßig Fragen nach dem Stand der Dinge, weil sie es kaum erwarten können, den Park endlich zu nutzen, erzählt Schrödter. „Wir haben auch schon Scooter und Skateboards angeschafft, denn die Skatepark-Nutzung soll für niemanden daran scheitern, dass er kein eigenes Skateboard hat“, sagt der Sozialarbeiter. Daher sorge man schon jetzt dafür, dass genügend Material vorhanden ist.

„Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Skaten im vergangenen Jahr olympisch geworden ist und viel mehr als echte Sportart wahrgenommen wird.“

Gerd Harner, Bürgermeister und Vorsitzender der Initiative Mülheim-Kärlich﻿

Auch Skate-Workshops sollen angeboten werden, denn der Park wird nicht nur für die Profis gebaut. „In der Skateszene ist die Kombination aus Anfängern, die das gerade erst lernen, und den erfahreneren Älteren toll“, schwärmt Schrödter von dem Vorhaben. Die Profis freuen sich seiner Erfahrung nach, wenn sie ihr Wissen und Können an die Jüngeren weitergeben können. „Und für die Kleineren ist es natürlich total cool, mit den Großen abzuhängen und von denen zu lernen“, so der Mitarbeiter des Jugendhauses.

Abgesehen von den verschiedenen Altersklassen soll die Anlage auch Skateboardingfans über die Mülheim-Kärlicher Ortsgrenzen hinaus erreichen, betont Schrödter. „Das Thema sprießt auch außerhalb der Stadt oder Verbandsgemeinde in die Höhe“, bestätigen Böth-Baulig und Harner. „Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Skaten im vergangenen Jahr olympisch geworden ist und viel mehr als echte Sportart wahrgenommen wird“, vermutet der Bürgermeister. „Das war zuvor immer eher im Underground“, ergänzt Schrödter.

i Neben allerlei Elementen für Skater, Dirtbike- und Rollerfahrer zeigt die Visualisierung des Architekturwerks auch eine dekorative Außengestaltung der Anlage. Architekturwerk

Für die Jugendarbeit, die schwerpunktmäßig von der VG übernommen wird, hätte das Projekt ebenfalls eine Strahlkraft, um ein weiteres ortsübergreifendes Angebot für Kinder- und Jugendliche zu schaffen. Grundsätzlich ist Harner überzeugt: „Wie die Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde aufgestellt ist, ist vermutlich einmalig im nördlichen Rheinland-Pfalz.“ Gerade was die städteübergreifende Teamarbeit, den Austausch, die Unterstützung und die Zusammenarbeit mit den Schulen angeht, bestätigt Schrödter.

So läuft die Jugendarbeit in der Region

Ein Blick in die Region zeigt: Auch in anderen VGs spielt die Jugendarbeit eine bedeutende Rolle, wenn auch nicht in dem Maße Ortsgemeinden-übergreifend wie in Weißenthurm. Damian Morcinek, Sprecher der Kreisverwaltung Mayen-Koblenz, teilt auf Anfrage mit, welche Angebote es für Kinder und Jugendliche gibt. Da der Landkreis sowohl städtische als auch ländliche Strukturen aufweist, unterscheiden sich entsprechend auch die Interessen und Bedürfnisse der jungen Menschen am Ort, betont der Sprecher. Die einzelnen Kommunen bieten Jugendtreffs, selbstverwaltete Jugendräume an und meist auch Ferien- und Freizeitmaßnahmen. „Dann gibt es noch Maßnahmen der sozialen Bildung und Freizeit, an denen eher Jugendliche und junge Heranwachsende teilnehmen“, so Morcinek. Die Optionen in der Region reichen von Zeltlagern über Städtereisen bis hin zu Surf-Camps. Neben den kommunalen Trägern fördern auch Sportvereine, Pfadfindergruppen oder kirchliche Institutionen solche Aktivitäten. red