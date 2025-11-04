Neuer Radweg in Koblenz: 37 Bäume sollen gefällt werden

In Koblenz-Moselweiß soll der Rad- und Gehweg am Moselufer auf einer Länge von 2,3 Kilometern ausgebaut werden. Allerdings müssten dafür 37 Bäume gefällt werden. In der Stadtpolitik wollen das einige so nicht hinnehmen.
Der Ausbau der Rad- und Gehwege in Koblenz geht weiter voran – und zwar auch im Stadtteil Moselweiß. Dort soll der Leinpfad auf 2,3 Kilometern am rechten Moselufer zwischen Gülser Moselbrücke und Peter-Klöckner-Straße saniert werden. Die bevorzugte Variante würde 4,1 Millionen Euro kosten; die Stadt hofft auf eine Landesförderung zwischen 70 und 90 Prozent.