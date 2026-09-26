Detailplanungen liegen vor Neuer Radweg an der Bahn verbindet Koblenzer Stadtteile Peter Karges 26.09.2026, 11:00 Uhr

i Parallel zu den Bahngleisen soll ein Fuß- und Radweg zwischen den Koblenzer Stadtteilen Moselweiß und Rauental entstehen. Peter Karges

Zwischen parkenden und fahrenden Autos und Bussen quetschen sich Radfahrer auf der Koblenzer und Moselweißer Straße vor allem im Berufsverkehr durch – oder weichen auf Bürgersteige aus. Ein neuer Radweg soll mehr Sicherheit für alle bringen.

Die Stadt Koblenz plant einen neuen Radweg zwischen dem Rauental und Moselweiß. Er soll eine Alternative zum Radfahren auf der Koblenzer und Moselweißer Straße sein, die nicht nur einige enge Stellen aufweisen, sondern vor allem gerade im Berufsverkehr enorm viel befahren sind.







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