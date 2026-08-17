Ein neuer, großer Park soll die Lebensqualität im Koblenzer Stadtteil Lützel steigern. Gestalterisch werden einige Teile so angelegt, dass sie auch bei Starkregen eine nützliche Funktion übernehmen. Aber wie?
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Der neue Uferpark in Lützel soll nicht nur Menschen jeden Alters zugutekommen, sondern auch eine nützliche Funktion bei Starkregen übernehmen. Die Stadt Koblenz als Bauherrin erklärt: „Durch geplante Ausmuldungen des vorhandenen Geländes entstehen auf rund einem Hektar neue Retentionsflächen.