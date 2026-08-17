Schutz vor Überschwemmungen
Neuer Park in Lützel ist bei Starkregen große Hilfe
Die Bauarbeiten für den Uferpark im Koblenzer Stadtteil Lützel haben begonnen. In den nächsten Jahren entsteht nahe dem Rhein ei
Die Bauarbeiten für den Uferpark im Koblenzer Stadtteil Lützel haben begonnen. In den nächsten Jahren entsteht nahe dem Rhein ein sieben Hektar großer Erholungsraum.
Matthias Kolk

Ein neuer, großer Park soll die Lebensqualität im Koblenzer Stadtteil Lützel steigern. Gestalterisch werden einige Teile so angelegt, dass sie auch bei Starkregen eine nützliche Funktion übernehmen. Aber wie?

Lesezeit 1 Minute
Der neue Uferpark in Lützel soll nicht nur Menschen jeden Alters zugutekommen, sondern auch eine nützliche Funktion bei Starkregen übernehmen. Die Stadt Koblenz als Bauherrin erklärt: „Durch geplante Ausmuldungen des vorhandenen Geländes entstehen auf rund einem Hektar neue Retentionsflächen.
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