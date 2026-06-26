Haupteinkaufsmeile von Koblenz Neuer pakistanischer Snackshop in Löhrstraße geplant Katrin Steinert 26.06.2026, 10:00 Uhr

i Pakistanische und indische Snacks soll es in den Räumen des ehemaligen Tattoostudios in der Löhrstraße 123 geben. Katrin Steinert

In der Koblenzer Löhrstraße gibt es viel Bewegung: Läden schließen, andere eröffnen. Auch nahe dem Bahnhof tut sich was: Dort will das Ehepaar Malhi im ehemaligen Tattoostudio einen Shop für indische und pakistanische To-go-Snacks eröffnen.

Ein Zettel für den Postboten an der geschlossenen Ladentür weist darauf, was hier in der Löhrstraße 123 in der Nähe zum Bahnhof entstehen soll: ein Snackshop. Im Inneren ist eine Kühltheke aus Metall zu sehen, wie man sie aus Dönerläden kennt. Inhaber Babar Naseer Malhi muss sich aber in Geduld üben.







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