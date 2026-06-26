Haupteinkaufsmeile von Koblenz
Neuer pakistanischer Snackshop in Löhrstraße geplant
Pakistanische und indische Snacks soll es in den Räumen des ehemaligen Tattoostudios in der Löhrstraße 123 geben.
Pakistanische und indische Snacks soll es in den Räumen des ehemaligen Tattoostudios in der Löhrstraße 123 geben.
Katrin Steinert

In der Koblenzer Löhrstraße gibt es viel Bewegung: Läden schließen, andere eröffnen. Auch nahe dem Bahnhof tut sich was: Dort will das Ehepaar Malhi im ehemaligen Tattoostudio einen Shop für indische und pakistanische To-go-Snacks eröffnen.

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Ein Zettel für den Postboten an der geschlossenen Ladentür weist darauf, was hier in der Löhrstraße 123 in der Nähe zum Bahnhof entstehen soll: ein Snackshop. Im Inneren ist eine Kühltheke aus Metall zu sehen, wie man sie aus Dönerläden kennt. Inhaber Babar Naseer Malhi muss sich aber in Geduld üben.

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