In der Koblenzer Löhrstraße gibt es viel Bewegung: Läden schließen, andere eröffnen. Auch nahe dem Bahnhof tut sich was: Dort will das Ehepaar Malhi im ehemaligen Tattoostudio einen Shop für indische und pakistanische To-go-Snacks eröffnen.
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Ein Zettel für den Postboten an der geschlossenen Ladentür weist darauf, was hier in der Löhrstraße 123 in der Nähe zum Bahnhof entstehen soll: ein Snackshop. Im Inneren ist eine Kühltheke aus Metall zu sehen, wie man sie aus Dönerläden kennt. Inhaber Babar Naseer Malhi muss sich aber in Geduld üben.