Neuer Ofen soll Keramik klimafreundlicher herstellen Axel Turek 03.03.2026, 14:00 Uhr

i Der symbolische Startknopf für den ersten Herdwagenofen wurde vor einem Publikum aus Fachleuten der keramischen Industrie, der Politik und der Familie Mannheim und ihren engagierten Mitarbeitern betätigt. Axel Turek

Das Mülheim-Kärlicher Unternehmen KTS stellt den Prototyp eines Ofens vor, der mit Wasserstofftechnologie betrieben wird. Beim Brennen von Keramik setzt dieser deutlich weniger CO2 frei als gängige Öfen.

Dass bei der Herstellung von Keramikprodukten extrem hohe Temperaturen erforderlich sind, liegt natürlich auf der Hand. Dass diese Temperaturen bislang fast ausschließlich mit fossilen Brennstoffen erreicht werden können ebenfalls. Erfreulich zu hören, dass ein Unternehmen aus Mülheim-Kärlich sich einer alternativen Technologie verschrieben hat.







