Das Mülheim-Kärlicher Unternehmen KTS stellt den Prototyp eines Ofens vor, der mit Wasserstofftechnologie betrieben wird. Beim Brennen von Keramik setzt dieser deutlich weniger CO2 frei als gängige Öfen.
Dass bei der Herstellung von Keramikprodukten extrem hohe Temperaturen erforderlich sind, liegt natürlich auf der Hand. Dass diese Temperaturen bislang fast ausschließlich mit fossilen Brennstoffen erreicht werden können ebenfalls. Erfreulich zu hören, dass ein Unternehmen aus Mülheim-Kärlich sich einer alternativen Technologie verschrieben hat.