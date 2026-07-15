Am Spielplatz auf der Festung
Neuer Lehrpfad, aber kaum Sitzgelegenheiten
Selbst der Schängel leidet unter dem Mangel an Sitzgelegenheiten.
Selbst der Schängel leidet unter dem Mangel an Sitzgelegenheiten.
Alexander Thieme-Garmann

Vor Kurzem ist ein Instrumentenlehrpfad am Kletterspielplatz Fort Bleidenberg nahe der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein vorgestellt worden. So sehr die neue Einrichtung geschätzt wird: Am Umfeld gibt es Kritik.

Lesezeit 2 Minuten
Seit zwei Wochen bereichert der Instrumentenlehrpfad der Musikschule Koblenz das Gelände des Kletterspielplatzes Fort Bleidenberg auf dem Festungsplateau Ehrenbreitstein. Auf sieben Stationen können sich Kinder dank mit QR-Codes versehener Tafeln einen Höreindruck von den verschiedenen Instrumentengattungen verschaffen.
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