Vor Kurzem ist ein Instrumentenlehrpfad am Kletterspielplatz Fort Bleidenberg nahe der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein vorgestellt worden. So sehr die neue Einrichtung geschätzt wird: Am Umfeld gibt es Kritik.
Lesezeit 2 Minuten
Seit zwei Wochen bereichert der Instrumentenlehrpfad der Musikschule Koblenz das Gelände des Kletterspielplatzes Fort Bleidenberg auf dem Festungsplateau Ehrenbreitstein. Auf sieben Stationen können sich Kinder dank mit QR-Codes versehener Tafeln einen Höreindruck von den verschiedenen Instrumentengattungen verschaffen.