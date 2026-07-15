Am Spielplatz auf der Festung Neuer Lehrpfad, aber kaum Sitzgelegenheiten Alexander Thieme-Garmann 15.07.2026, 11:00 Uhr

i Selbst der Schängel leidet unter dem Mangel an Sitzgelegenheiten. Alexander Thieme-Garmann

Vor Kurzem ist ein Instrumentenlehrpfad am Kletterspielplatz Fort Bleidenberg nahe der Koblenzer Festung Ehrenbreitstein vorgestellt worden. So sehr die neue Einrichtung geschätzt wird: Am Umfeld gibt es Kritik.

Seit zwei Wochen bereichert der Instrumentenlehrpfad der Musikschule Koblenz das Gelände des Kletterspielplatzes Fort Bleidenberg auf dem Festungsplateau Ehrenbreitstein. Auf sieben Stationen können sich Kinder dank mit QR-Codes versehener Tafeln einen Höreindruck von den verschiedenen Instrumentengattungen verschaffen.







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