Lottes Fellfreunde Neuer Laden in Koblenz: Hier ist eine Hündin die Chefin 30.10.2025, 12:00 Uhr

i Hier ist Lotte die Chefin. Das sagt zumindest Frauchen Martina Speier. Das Duo hat in der Koblenzer Altstadt kürzlich einen Laden eröffnet. Hier gibt es alles, was das Herz von Hunden und Katzen begehrt. Hannah Klein

Ein neuer Laden in der Koblenzer Altstadt: Hier dreht sich alles um den Hund – Mischlingsdame Lotte hat hier schließlich auch das Sagen. Leckerlis, Körbchen, Adventskalender und Co.: Das alles gibt es bei „Lottes Fellfreunde“.

Lotte eilt zur Tür. Die Ladenklingel kündigt Kundschaft an – die Chefin ist zur Stelle. Freundlich wedelt der Schwanz, zur Begrüßung gibt es ein „Wuff“. Lotte will wissen, wer da ihren Laden betritt. Dann ein kurzes Händeschnüffeln, Job erledigt. Die Mischlingshündin wendet sich ab.







