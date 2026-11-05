Haupteinkaufsmeile von Koblenz Neuer Kiosk in Löhrstraße darf starten – ist aber zu Katrin Steinert 05.11.2026, 17:00 Uhr

i Die Ladentür des Bazigha in der Koblenzer Löhrstraße 123 ist geschlossen, Pakete sollen bei Nachbarn abgegeben werden. Auf die Umnutzungsgenehmigung (Papier mit rotem Kreis) warteten die Inhaber nach eigenen Angaben lang. Katrin Steinert

Kalte pakistanische Snacks: Die soll es im Kiosk und Snackshop Bazigha in der Koblenzer Löhrstraße geben, der Haupteinkaufsmeile der Stadt. Den Inhabern fehlte nur die Genehmigung der Stadt, sagten sie im Sommer. Die hängt nun an der Tür. Und jetzt?

Das ovale Schild über dem Eingang weist seit Wochen darauf hin: Hier in der Koblenzer Löhrstraße 123 soll ein Kiosk und Snackshop namens Bazigha eröffnen. Die Inhaber haben nun auch die Umnutzungserlaubnis, auf die sie lange warteten. Möglicherweise hat die redaktionelle Anfrage im Rathaus den Genehmigungsprozess beschleunigt.







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