Neuer Kaufland: Erste Besucher machen sich ein Bild 

Am Donnerstag öffnet der neue Kaufland im Gewerbepark seine Pforten. Schon am Mittwoch durften ausgewählte Gäste einen Blick hinter die Kulissen werfen. Was macht den neuen Markt so besonders, dass sogar hochrangige Kommunalpolitiker vor Ort waren?
Am Mittwoch standen „bereits einige Kunden mit ihrem Einkaufswagen vor der verschlossenen Tür“, berichtet der Kaufland-Angestellte Alexander Hackenbroch. Hinein kamen sie noch nicht, auch wenn das große Kaufland-Banner für die neue Filiale des Handelskonzerns im Gewerbepark weithin sichtbar wirbt.