Käufer-Anzahlungen wohl futsch
Neuer Investor für Koblenzer Clemens-Carré gefunden? 
In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz sollten 55 teils luxuriöse Eigentumswohnungen entstehen. Doch das Projekt C
In der ehemaligen Alten Oberpostdirektion in Koblenz sollten 55 teils luxuriöse Eigentumswohnungen entstehen. Doch das Projekt Clemens-Carré ist gescheitert.
Alexej Zepik

Für das Koblenzer Clemens-Carré scheint ein neuer Investor gefunden, der alte hatte sein Wohnungsbauprojekt nicht realisieren können. Die Anzahlungen der Käufer – oft im sechsstelligen Euro-Bereich – sind damit größtenteils futsch. 

Lesezeit 4 Minuten
Maiblick Living, Königsbacher-Quartier, Clemens-Carré: In Koblenz gibt es derzeit einige ambitionierte und millionenschwere Bauprojekte, die arg ins Stocken geraten sind und bei denen man nicht weiß, ob sie überhaupt noch realisiert werden. Beim Clemens-Carré in bester Innenstadtlage gibt es nun Bewegung: So scheint nach Informationen unserer Zeitung ein Käufer des altehrwürdigen und denkmalgeschützten Gebäudes gefunden zu sein.

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