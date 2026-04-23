Für das Koblenzer Clemens-Carré scheint ein neuer Investor gefunden, der alte hatte sein Wohnungsbauprojekt nicht realisieren können. Die Anzahlungen der Käufer – oft im sechsstelligen Euro-Bereich – sind damit größtenteils futsch.
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Maiblick Living, Königsbacher-Quartier, Clemens-Carré: In Koblenz gibt es derzeit einige ambitionierte und millionenschwere Bauprojekte, die arg ins Stocken geraten sind und bei denen man nicht weiß, ob sie überhaupt noch realisiert werden. Beim Clemens-Carré in bester Innenstadtlage gibt es nun Bewegung: So scheint nach Informationen unserer Zeitung ein Käufer des altehrwürdigen und denkmalgeschützten Gebäudes gefunden zu sein.