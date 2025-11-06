Lichterbaum entsteht am Forum Neuer Hingucker für den Koblenzer Weihnachtsmarkt 06.11.2025, 16:18 Uhr

i 100.000 Lichter: Ein neuer, moderner Weihnachtsbaum wird auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt für Stimmung sorgen. Katrin Steinert

Der Koblenzer Weihnachtsmarkt bekommt eine neue (Foto)Attraktion. Wer dieser Tage über den Zentralplatz geht, bekommt eine Ahnung davon, wie diese aussehen wird: Dort entsteht ein 15 Meter hoher, sehr moderner Weihnachtsbaum. So sieht er aus.

Was wäre ein Koblenzer Weihnachtsmarkt ohne stimmungsvolle Dekoration! In diesem Jahr wird es dabei einen 15 Meter hohen, sehr modernen Baum aus Metall mit großen Kugeln und 100.000 Lichtern geben. Der entsteht aktuell mitten auf dem Zentralplatz, wird aber erst am Eröffnungsabend angeschaltet.







Artikel teilen

Artikel teilen