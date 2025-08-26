Die Freizeitkicker von der rechten Rheinseite in Koblenz dürfen sich freuen: Der neue Bolzplatz in Arzheim ist fertiggestellt. Allerdings gibt es einen Haken, denn die Eröffnung kann aktuell nicht terminiert werden. Was dahintersteckt.

Der Bolzplatz im Koblenzer Stadtteil Arzheim ist fertig – und wird vorerst (noch) nicht eröffnet. Das hat unsere Redaktion auf Nachfrage im Koblenzer Rathaus erfahren. Pressesprecher Thomas Knaak bestätigt: „Der Bolzplatz (Cage Soccer) ist hergestellt.“ Zudem wurde eine Tribüne gebaut, „die auch als grünes Klassenzimmer genutzt werden kann.“

i Der Cage Soccer ist ein umschlossener Bolzplatz. Hier in Arzheim verfügt er sogar über eine Tribüne. Rico Rossival

Der Cage Soccer ist allerdings noch nicht freigegeben. „Er muss noch vom TÜV abgenommen werden“, erklärt der Pressesprecher. Dafür steht aber noch kein Termin fest, „und daher ist auch noch kein Eröffnungstermin fixiert“, berichtet Knaak weiter.

Der Bolzplatz in Arzheim hatte nach Aussagen von Ortsvorsteher Andreas Metzing bis zur Kirmes fertig sein sollen, die Anfang August stattfand. Nachdem die Bauarbeiten laut Metzing schleppend vorangegangen waren, ging es dann aber auf die Zielgerade. Nun heißt es für die Kinder und Jugendlichen: Daumendrücken für einen zeitnahen TÜV-Termin, damit endlich auf dem Grün gekickt werden kann.