Non-Food-Discounter eröffnet Neuer Action soll viele Kunden ins Forum nach Koblenz locken Peter Meuer 03.12.2025, 15:00 Uhr

i Action hat am Samstag eine Filiale im Forum Mittelrhein eröffnet. Alexej Zepik

Der Non-Food-Discounter Action hat am Samstag im Forum Mittelrhein eröffnet. Über das neue Geschäft zeigt sich das Centermanagement mehr als erfreut – verbunden mit der Hoffnung auf positive Impulse für das gesamte Einkaufszentrum.

Das Centermanagement des Forums Mittelrhein geht davon aus, dass sich die neue Filiale des Non-Food-Discounters Action positiv auf die Besucherfrequenz auswirken wird. „Wir erwarten durch die Eröffnung zusätzliche Besucherströme und eine positive Auswirkung auf die Gesamtfrequenz“, sagte Centermanagerin Cindy Häßlein auf Nachfrage unserer Redaktion.







Artikel teilen

Artikel teilen