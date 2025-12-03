Neuer Action soll viele Kunden ins Forum nach Koblenz locken

Der Non-Food-Discounter Action hat am Samstag im Forum Mittelrhein eröffnet. Über das neue Geschäft zeigt sich das Centermanagement mehr als erfreut – verbunden mit der Hoffnung auf positive Impulse für das gesamte Einkaufszentrum.
Lesezeit 1 Minute
Das Centermanagement des Forums Mittelrhein geht davon aus, dass sich die neue Filiale des Non-Food-Discounters Action positiv auf die Besucherfrequenz auswirken wird. „Wir erwarten durch die Eröffnung zusätzliche Besucherströme und eine positive Auswirkung auf die Gesamtfrequenz“, sagte Centermanagerin Cindy Häßlein auf Nachfrage unserer Redaktion.