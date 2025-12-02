Neuer Action soll viele Kunden ins Forum bringen

Am Samstag hat der Non-Food-Discounter Action im Forum Mittelrhein eröffnet. Das Centermanagement zeigt sich mehr als erfreut über das neue Geschäft – und erhofft sich positive Impulse für das gesamte Einkaufszentrum.
Das Centermanagement des Forums Mittelrhein geht davon aus, dass sich die neue Filiale des Non-Food-Discounters Action positiv auf die Besucherfrequenz auswirken wird. „Wir erwarten durch die Eröffnung zusätzliche Besucherströme und eine positive Auswirkung auf die Gesamtfrequenz“, sagte Centermanagerin Cindy Häßlein auf Nachfrage unserer Redaktion.