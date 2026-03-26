Im Prozess um den (Schrott-)Immobilienhändler aus Koblenz sind sich dessen Verteidiger sicher, dass es Beweise gibt, die ihren Mandanten entlasten. So wollen sie einen Verursacher des angeklagten Siegelbruchs und etliches mehr gefunden haben.
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Der Prozess gegen den 50-jährigen (Schrott-)Immobilienhändler aus Koblenz geht in die Verlängerung: Es wird mindestens einen weiteren Verhandlungstag geben – möglicherweise sogar mehr. Der Richter erklärte zuletzt, dass zwei nicht erschienene Zeugen erneut geladen und gehört werden sollen, die zum Immobilienkauf und den gefälschten Urkunden aussagen sollen.