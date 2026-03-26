Siegelbruch, Urkundenfälschung Neue Zeugen sollen Koblenzer Immo-Händler entlasten Katrin Steinert 26.03.2026, 12:00 Uhr

i Das Siegel an der Haustür in Koblenz-Neuendorf bedeutet: Hier darf niemand ohne Genehmigung des Bauamtes rein. Doch in der Vergangenheit wurden Siegel ohne Absprache gebrochen, was eine Straftat ist. Womöglich haben die Anwälte des Angeklagten den Verursacher längst gefunden. Mirco Klein

Im Prozess um den (Schrott-)Immobilienhändler aus Koblenz sind sich dessen Verteidiger sicher, dass es Beweise gibt, die ihren Mandanten entlasten. So wollen sie einen Verursacher des angeklagten Siegelbruchs und etliches mehr gefunden haben.

Der Prozess gegen den 50-jährigen (Schrott-)Immobilienhändler aus Koblenz geht in die Verlängerung: Es wird mindestens einen weiteren Verhandlungstag geben – möglicherweise sogar mehr. Der Richter erklärte zuletzt, dass zwei nicht erschienene Zeugen erneut geladen und gehört werden sollen, die zum Immobilienkauf und den gefälschten Urkunden aussagen sollen.







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