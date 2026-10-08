Verkehrsänderung in Koblenz Neue Verkehrsinsel sorgt für Stau-Sorgen in Güls Sandra Steinke 08.10.2026, 10:00 Uhr

i Die neue Verkehrsinsel an der Eisenbahnbrücke im Koblenzer Stadtteil Güls: Sorgt sie wirklich für mehr Sicherheit? Ingo Beller

Seit Anfang Oktober gibt es im Koblenzer Stadtteil Güls eine neue Verkehrsinsel. Dadurch sollen Radfahrer, die von der Eisenbahnbrücke kommen, besser auf die Straße gelangen. Bei Anwohnern führt die Verkehrsinsel jedoch zu Diskussionen.

Wer in den vergangenen Tagen im Koblenzer Stadtteil Güls unterwegs war – sei es zu Fuß, mit dem Auto oder dem Fahrrad –, könnte schon auf sie gestoßen sein: die neue Verkehrsinsel vor der Eisenbahnbrücke. Einige Anwohner können sich nicht mit ihr anfreunden.







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