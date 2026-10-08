Seit Anfang Oktober gibt es im Koblenzer Stadtteil Güls eine neue Verkehrsinsel. Dadurch sollen Radfahrer, die von der Eisenbahnbrücke kommen, besser auf die Straße gelangen. Bei Anwohnern führt die Verkehrsinsel jedoch zu Diskussionen.
Lesezeit 1 Minute
Wer in den vergangenen Tagen im Koblenzer Stadtteil Güls unterwegs war – sei es zu Fuß, mit dem Auto oder dem Fahrrad –, könnte schon auf sie gestoßen sein: die neue Verkehrsinsel vor der Eisenbahnbrücke. Einige Anwohner können sich nicht mit ihr anfreunden.