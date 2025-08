Umsonst und draußen Sport zu machen, das ist gerade wirklich in, vor allem bei jungen Leuten. In Koblenz wird zurzeit eine Reihe von Calisthenics-Anlagen geplant. Die Geräte an der Bezirkssportanlage Asterstein werden in Kürze aufgestellt.

Klimmzüge, Liegestützen, Sit-ups: An sogenannten Calisthenics-Anlagen trainieren vor allem junge Leute, ohne dass sie ins Studio gehen müssten. Denn diese Anlagen funktionieren mit dem eigenen Körpergewicht und sind für alle zugänglich, sodass man umsonst und draußen Sport machen kann – allein oder mit mehreren. Die Stadt Koblenz baut nun auf der Bezirkssportanlage auf dem Asterstein eine Trainingsanlage auf – nachdem es schon eine solche städtische Anlage in Güls und eine auf der Karthause gibt.

i Von der Lindenallee aus geht es rein. Doris Schneider

Die Einfahrt zu dem neuen Sportangebot ist gegenüber dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz in der Lindenallee auf dem Asterstein. Der kleine Bagger fährt neben dem Hartplatz des SV Paffendorf in der Bezirkssportanlage hin und her, insgesamt sind drei Männer vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen an diesem Mittag hier zugange. Die Erdarbeiten sind gemacht, die Einfassung wird gerade fertig, berichten sie.

In ein paar Tagen kommen die Fundamente. Wenn die in etwa vier Wochen ausgehärtet sind, können die Trainingsgeräte montiert werden. Zum Schluss fehlt nur noch ein Fallschutzbelag, der von einer externen Firma hergestellt wird. Ein Törchen wird noch in den Zaun eingelassen, dann kann jeder hier trainieren, der mag.

Haushalt macht den Planungen einen Strich durch die Rechnung

Die Stadt plant weitere solcher Anlagen – auch wenn es im Moment nicht so schnell geht, wie man eigentlich wollte. Bei der Eröffnung der Einrichtung am Gülser Sportplatz, die 2024 kurz nach einer anderen in der Norwichstraße auf der Karthause errichtet worden war, war noch die Zahl von rund zehn solcher Outdoor-Fitnessanlagen in den kommenden Jahren im ganzen Stadtgebiet genannt worden. Allein 2025 sollten zwei geschaffen werden.

Die Anlage auf dem Asterstein, die sich auf dem Gelände des SV Pfaffendorf befindet, bleibt in diesem Jahr aber die einzige. Der Grund sind Sparmaßnahmen. „Für 2026 haben wir aber wieder Mittel für eine weitere Anlage im Stadtgebiet angemeldet, Standort noch nicht bekannt“, informiert Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Oberstes Ziel der neuen Anlage ist es für uns, die Koblenzerinnen und Koblenzer zur Bewegung zu bringen. Die neuen, attraktiven Sportgeräte stehen im Außenbereich und bieten für jeden Fitnesslevel ein ganzheitliches Trainingsangebot“, hatte Bürgermeisterin Ulrike Mohrs bei der Eröffnung in Güls gesagt. Insgesamt 75.000 Euro wurden in die Outdoor-Anlage am Gülser Sportplatz investiert.

Für Mohrs gut investiertes Geld: „Wenn man gegenrechnet, wie viel volkswirtschaftlicher Schaden unter anderem durch Bewegung und Sport verhindert wird, lohnt sich die Anlage definitiv.“ Zudem ist es vor allem für jüngere Leute eine tolle Möglichkeit, etwas zusammen zu unternehmen, ohne dass es Geld kostet.

Neben den städtischen gibt es auch weitere Anlagen in Koblenz: So haben kürzlich junge Leute am Haus der offenen Tür (HoT) in Metternich eine Anlage selbst realisiert, in Neuendorf gibt es eine Anlage, die die Wohnbau installiert hat.