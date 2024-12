Landtag schließt Lücke Neue Synagoge in Koblenz: Weitere Fördergelder zugesagt 19.12.2024, 18:30 Uhr

i Die derzeitige Synagoge in Koblenz ist eigentlich die umgebaute Trauerhalle des jüdischen Friedhofs. Die jüdische Kultusgemeinde plant den Neubau eines Bethauses in der Weisser Gasse. dpa / Thomas Frey. dpa

Nun kann sie kommen: Dank einer weiteren Finanzspritze aus Mainz, die am Freitag beschlossen wurde, kann der Neubau der Synagoge in Koblenz angegangen werden.

Als Zuschuss zum Bau einer neuen Synagoge in Koblenz sind im Landeshaushalt 2,1 Millionen Euro vorgesehen. Das teilt die SPD-Landtagsabgeordnete Anna Köbberling mit. Der Etat wurde am Freitag verabschiedet.Damit sei die letzte Finanzierungslücke geschlossen worden, nachdem die jüdische Gemeinde in Koblenz auch Zusagen des Bundes und des Zentralrats der Juden für eine Förderung ihres Synagogen-Neubaus erhalten hatte, erklärt Köbberling weiter.

