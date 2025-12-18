Kunstweg im Uhlen Neue Statue „Lucia & Electra II“ ziert Winningen Sophia Marie Rehorn 18.12.2025, 11:34 Uhr

i Stefan Faas, Eberhard Wolff, Cornelia Heymann-Löwenstein und Reinhard Löwenstein nach der Enthüllung der „Lucia & Electra II“. Sophia Marie Rehorn

Der Kunstweg im Winninger Uhlen ist um ein neues Werk reicher geworden. Die „Lucia & Electra II“ des Künstlers Stefan Faas ist das Achte seiner Art in den Weinbergen. Möglich war der Kauf des Werkes durch eine Spende.

Etwa 50 Personen stehen vor dem steilen Hang des Winninger Weinberges und blicken erwartungsvoll auf eine weiß umhüllte Skulptur. „Für mich ist das heute schon wie eine vorweggenommene weihnachtliche Bescherung“, sagt Frank Hoffbauer, Vorsitzender der Kunsttage in Winningen, bei seiner Begrüßungsrede im Uhlener Kunstweg.







