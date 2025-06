Am 2. Juli wird eine neue Schängelampel in Betrieb genommen Die Lichtsignalanlage mit dem Koblenzer Wahrzeichen soll ab dann, so teilt es die Stadt mit, auf der Karthause nahe der Hochschule im Bereich Simmerner Straße/Zwickauer Straße den Verkehr regeln. Eingeweiht wird die Ampel offiziell am 3. Juli von Mitgliedern des Stadtrates und dem Oberbürgermeister David Langner (SPD).

Ort und Zeitpunkt der Installation der Ampelanlage sind kein Zufall. Am 2. Juli war auch Torsten „Torty“ Schupp geboren worden, der zudem in der Nähe des Standortes lebte. Der Stadtrat und Fraktionschef der Wählergruppe Schängel (WGS) war Anfang Februar im Alter von 54 Jahren verstorben. Die neue Schängelampel soll auch an ihn erinnern.

Torsten Schupp hatte sich neben anderen Stadträten jahrelang für die Schängelampeln eingesetzt. Die Installation der ersten Schängelampeln konnte er indes noch erleben. Sie leuchtet seit Oktober vergangenen Jahres an der Kreuzung Löhrstraße/Pfuhlgasse in der Innenstadt.