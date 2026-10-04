Ein-Standort-Lösung des GKM
Neue Riesen-Klinik am Koblenzer BWZK? So geht es weiter
Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz: Direkt nebenan könnte eine neue Riesen-Klinik gebaut werden.
Das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz: Direkt nebenan könnte eine neue Riesen-Klinik gebaut werden.
Ingo Beller

Die Idee hat aufhorchen lassen: Direkt neben dem Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus könnte eine neue Riesen-Klinik gebaut werden. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein plant dort womöglich seine Ein-Standort-Lösung. So könnte es nun weitergehen. 

Lesezeit 2 Minuten
Eine neue Riesen-Klinik direkt neben und in Kooperation mit dem Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK)? Eine solche Konzentration an Krankenhausbetten auf einem Areal dürfte auch im weiteren Umkreis ihresgleichen suchen. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) will seit rund zehn Jahren die Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift an einem Ort zusammenlegen.
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