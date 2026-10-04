Die Idee hat aufhorchen lassen: Direkt neben dem Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus könnte eine neue Riesen-Klinik gebaut werden. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein plant dort womöglich seine Ein-Standort-Lösung. So könnte es nun weitergehen.
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Eine neue Riesen-Klinik direkt neben und in Kooperation mit dem Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK)? Eine solche Konzentration an Krankenhausbetten auf einem Areal dürfte auch im weiteren Umkreis ihresgleichen suchen. Das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) will seit rund zehn Jahren die Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift an einem Ort zusammenlegen.