Parkplatz wird überdacht Neue PV-Anlage mit 896 Modulen am Koblenzer Moselbad Wolfgang Lucke 03.10.2025, 17:00 Uhr

i Am Moselbad Koblenz werden 104 der insgesamt 137 Stellplätze mit 896 Solarmodulen überdacht. Wolfgang Lucke

Technisch ist das Koblenzer Moselbad bereits auf dem neuesten Stand. Jetzt wird der Parkplatz noch mit einer großen PV-Anlage überdacht. Der Strom soll künftig zu 100 Prozent im Bad genutzt werden.

Mit einer guten Portion Stolz präsentierten Oberbürgermeister David Langner (SPD), Vertreter der Koblenzer Bäder GmbH sowie der bauausführenden Firmen den aktuellen Stand eines der größten Photovoltaik-Projekte der Region: Auf dem Parkplatz des vor einem Jahr fertiggestellten Moselbads im Koblenzer Rauental werden zurzeit 104 der insgesamt 137 Stellplätze mit 896 Solarmodulen überdacht.







