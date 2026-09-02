Ein gutes Netzwerk ist viel wert: Das zeigt sich auch bezüglich einer Post im Koblenzer Stadtteil Metternich. Die örtliche CDU und ihr Landtagsabgeordneter haben Kontakte zum Hoefer-Chef genutzt, sodass bald eine Bäckerei auch Postservice anbietet.
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Dass die Post bald wieder eine Anlaufstelle im Koblenzer Stadtteil Metternich eröffnet, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wie die örtlichen Christdemokraten jetzt mitteilen, geht das Match zwischen DHL-Group und Bäckerei Hoefer auch auf ihr Konto.