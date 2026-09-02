Nahversorgung in Koblenz Neue Post in Metternicher Hoefer-Bäckerei: CDU half mit Katrin Steinert 02.09.2026, 07:00 Uhr

i Freuen sich, dass es wieder eine Post für den Koblenzer Stadtteil Metternich geben wird (von links): Wilfried Hoefer, Christian Hoefer, Tobias Kröber, Philip Rünz und Sebastian Krupp. Metternich Post Hoefer Koblenz Trierer Straße 302 Sandra Hürter/CDU Koblenz. Sandra Hürter

Ein gutes Netzwerk ist viel wert: Das zeigt sich auch bezüglich einer Post im Koblenzer Stadtteil Metternich. Die örtliche CDU und ihr Landtagsabgeordneter haben Kontakte zum Hoefer-Chef genutzt, sodass bald eine Bäckerei auch Postservice anbietet.

Dass die Post bald wieder eine Anlaufstelle im Koblenzer Stadtteil Metternich eröffnet, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wie die örtlichen Christdemokraten jetzt mitteilen, geht das Match zwischen DHL-Group und Bäckerei Hoefer auch auf ihr Konto.







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