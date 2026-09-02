Nahversorgung in Koblenz
Neue Post in Metternicher Hoefer-Bäckerei: CDU half mit
Freuen sich, dass es wieder eine Post für den Koblenzer Stadtteil Metternich geben wird (von links): Wilfried Hoefer, Christian
Freuen sich, dass es wieder eine Post für den Koblenzer Stadtteil Metternich geben wird (von links): Wilfried Hoefer, Christian Hoefer, Tobias Kröber, Philip Rünz und Sebastian Krupp. Metternich Post Hoefer Koblenz Trierer Straße 302
Sandra Hürter/CDU Koblenz. Sandra Hürter

Ein gutes Netzwerk ist viel wert: Das zeigt sich auch bezüglich einer Post im Koblenzer Stadtteil Metternich. Die örtliche CDU und ihr Landtagsabgeordneter haben Kontakte zum Hoefer-Chef genutzt, sodass bald eine Bäckerei auch Postservice anbietet.

Lesezeit 1 Minute
Dass die Post bald wieder eine Anlaufstelle im Koblenzer Stadtteil Metternich eröffnet, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Wie die örtlichen Christdemokraten jetzt mitteilen, geht das Match zwischen DHL-Group und Bäckerei Hoefer auch auf ihr Konto.
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