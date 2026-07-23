Reitanlage Koblenz-Metternich Neue Pächter sind nach Vereinsquerelen gut gestartet Katrin Steinert 23.07.2026, 11:30 Uhr

i Daniela und Stephan Tölchert haben die Reitanlage des Reit- und Zuchtvereins Koblenz-Metternich seit März 2026 gepachtet. Sie bieten Einstellerboxen, Verpflegung der Pferde sowie Reitunterricht an. Die beiden fühlen sich wohl in ihrem neuen Zuhause. Katrin Steinert

Die Reitanlage in Koblenz-Metternich ist wunderschön gelegen und die neuen Pächter, Daniela und Stephan Tölchert, fühlten sich direkt wohl, als sie im März herzogen, auch wenn sie anfangs etwas skeptisch empfangen wurden. Ein Besuch bei den „Neuen“.

Nachdem es vor mehreren Monaten viel Aufruhr rund um die Koblenzer Reitanlage im Stadtteil Metternich gab, ist es dort mittlerweile ruhiger geworden. Das berichten Mitglieder, mit denen unsere Redaktion sprach. Die neuen Pächter, Stephan und Daniela Tölchert, fühlen sich hier schon sehr zu Hause, wie sie bei einem Treffen erzählen.







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