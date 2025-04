Von 11 bis 19 Uhr ist das Freibad Vallendar an Montagen in den Ferien für die Allgemeinheit geöffnet. Außerhalb der Ferienzeit ist der Montag ein Sondernutzungstag.

Die veränderten Öffnungszeiten, die der Rat der Verbandsgemeinde in seiner Aprilsitzung beschlossen hat, beziehen sich auf die Montage in der Ferienzeit – dann wird das Freibad in der Saison 2025 für die Allgemeinheit geöffnet sein. In unserem Artikel vom 9. April zum Freibad Vallendar hatte sich diesbezüglich eine Ungenauigkeit eingeschlichen. Wir bitten, dies zu entschuldigen.

Außerhalb der Ferienzeiten ist der Montag ein Sondernutzungstag, an dem Schulen, Vereine und Dritte das Bad benutzen dürfen, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung bei der VG-Verwaltung. An den restlichen Wochentagen hat das Freibad wie folgt geöffnet: dienstags von 7 bis 9 Uhr und von 10 bis 18 Uhr (18 bis 21 Uhr Überlassung an Dritte), mittwochs von 11 bis 19.30 Uhr (19.30 bis 21.30 Uhr Überlassung an Dritte), donnerstags von 10 bis 18 Uhr (18 bis 21 Uhr Überlassung an Dritte) sowie freitags, samstags und sonntags jeweils von 11 bis 20.30 Uhr. Weitere Infos unter www.vg-vallendar.de