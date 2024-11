VG Weißenthurm/Koblenz Neue Leitung, bekannte Bakterien: Chlor im Trinkwasser geht auf Anschluss eines neuen Brunnens zurück 22.10.2024, 12:18 Uhr

i Die Chlorung des Trinkwassers in der Verbandsgemeinde Weißenthurm und Teilen der Stadt Koblenz geht auf den Anschluss eines neuen Brunnens zurück. Foto: Felix Kästle/dpa Felix Kästle. dpa

Das Trinkwasser, das aus den Wasserhähnen in der Verbandsgemeinde Weißenthurm und Teilen der Stadt Koblenz kommt, riecht momentan nach Chlor - Grund dafür ist der Anschluss eines neuen Brunnens.

Trotz Chlorgeruch ist das Trinkwasser, das derzeit aus den Wasserhähnen der Verbandsgemeine Weißenthrum in Teilen der Stadt Koblenz aus dem Hahn kommt, unbedenklich – darauf verweist die Wasserwerk Koblenz/Weißenthurm GmbH in einer Pressemitteilung. Grund für den Geruch ist der Anschluss eines neuen Brunnens in Kaltenengers, für den eine neue zwei Kilometer lange Leitung verlegt wurde, erklärt Markus Roth, Werkleiter des Wasserwerks in ...

