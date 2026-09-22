Geplante Ein-Standort-Lösung Neue Koblenzer Riesen-Klinik? Das sagt die Bundeswehr Jan Lindner 22.09.2026, 17:00 Uhr

i Das Koblenzer Bundeswehrzentralkrankenhaus: Direkt daneben könnte eine neue Riesen-Klinik gebaut werden. Ingo Beller

Die Zusammenlegung der Koblenzer Krankenhäuser Kemperhof und Evangelisches Stift ist seit zehn Jahren geplant. Die Ein-Standort-Lösung könnte direkt neben dem Bundeswehrzentralkrankenhaus gebaut werden. Was die Bundeswehr zu der Überlegung sagt.

Ein neues Koblenzer Krankenhaus direkt und in Kooperation mit dem Bundeswehrzentralkrankenhaus (BWZK)? Diese Überlegung wird seit einiger Zeit diskutiert zwischen dem Landesgesundheitsministerium, der Stadt Koblenz, dem Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) und der Bundeswehr.







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